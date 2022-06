Caldo: afa record in Sardegna, allerta meteo sino a domani

(ANSA) - CAGLIARI, 06 GIU - Il grande caldo continua a stringere la propria morsa sulla Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino che prolunga l'allerta per le alte temperature fino alle ore 18 di martedì 7 giugno. "Sulla Sardegna continueranno a registrarsi temperature elevate o localmente molto elevate sino a martedì - spiega la Protezione civile -. Il fenomeno interesserà maggiormente la parte meridionale e sudorientale dell'Isola". Il quadro climatico, secondo gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, inizierà a cambiare da mercoledì sera. "L'anticiclone subtropicale che ci sta interessando in questi giorni - sottolineano gli esperti - domani tende a spostarsi verso est e i venti caldi si sentiranno maggiormente nell'area del Campidano e del Campidano centro meridionale". In serata di mercoledì dovrebbe entrare un vento di maestrale più teso che porterà a un lieve abbassamento delle temperature che torneranno verso le medie stagionali. Ieri il caldo si è fatto sentire, lo confermano le temperature registrate dalla centraline dell'Arpas: a Marcalagonis il termometro ha toccato i 39,1 gradi, mentre Cagliari nella zona di Pirri sono stati registrati addirittura 38,5. A Decimomannu le massime di domenica hanno raggiunto 38,3 gradi, oltre i 37 gradi anche Dorgali, Guasila e Monastir. (ANSA).