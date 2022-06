Covid: in Campania 731 positivi, stabile tasso di positività

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - Sono 731, in Campania, i neo positivi al Covid su 5158 test esaminati. Resta stabile l'indice di contagio che ieri era pari al 14,28% ed oggi è 14,17%. Quattro i morti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 14 i posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); invariati a 318 quelli occupati in degenza. (ANSA).