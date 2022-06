Nucleare: Iran, rifiutiamo la bozza di risoluzione dell'Aiea

(ANSA) - ISTANBUL, 06 GIU - L'Iran respinge la bozza per un risoluzione del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, riferisce l'agenzia Irna, aggiungendo che la repubblica islamica "risponderà in modo appropriato" se la risoluzione che sarà presentata dal Consiglio dei governatori dell'Aeia sarà ritenuta contro l'Iran. Teheran ha criticato il rapporto del direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi che è stato ritenuto "non preciso e non chiaro". Nel suo discorso introduttivo in occasione del Consiglio dei governatori dell'Aiea, Grossi ha criticato la repubblica islamica per non avere mantenuto gli impegni relativi all'accordo sul nucleare del 2015 (Jcpoa) e per per non avere fornito spiegazioni adeguate riguardo a tracce di uranio in siti nucleare iraniani non dichiarati. (ANSA).