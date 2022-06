Stati Generali volontariato di Protezione Civile dal 16 al 19/6

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Il futuro è insieme": questo lo slogan degli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile 2022, che si terranno dal 16 al 19 giugno a Roma, presso l'Università degli Studi Roma Tre. Quattro giornate in cui i volontari di protezione civile si confronteranno su otto temi: sicurezza, risorse, strategie di comunicazione, valori, rappresentanza, prospettive, attività in ambito internazionale e pianificazione di protezione civile. La cerimonia di apertura dei lavori si terrà nel pomeriggio del 16 giugno alla presenza del Presidente della Repubblica. I 320 delegati di organizzazioni nazionali, associazioni regionali, locali e gruppi comunali si incontreranno nelle giornate di giugno per porre le basi, in un contesto ampio e partecipato, per affrontare in modo omogeneo le sfide future della struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Il 19 giugno, giornata di chiusura dell'evento, si terrà una sessione plenaria in cui verrà presentata una relazione con gli esiti degli otto tavoli degli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile. (ANSA).