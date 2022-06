Ucraina: Turchia e Russia discutono di corridoi sicuri grano

(ANSA) - ISTANBUL, 07 GIU - Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha discusso con l'omologo russo Sergej Shoigu riguardo alla "navigazione in sicurezza nel mar Nero in relazione alla risoluzione del problema dell'esportazione del grano dal territorio dell'Ucraina". Lo si apprende da un comunicato del ministero della Difesa di Ankara, citato da Anadolu. Durante la telefonata, su richiesta della Turchia, Akar ha sottolineato l'importanza di arrivare urgentemente a un cessate il fuoco in Ucraina per ripristinare la stabilità nella regione. (ANSA).