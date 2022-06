Accoltellato nel sottopasso, grave 19enne

(ANSA) - PORCIA, 08 GIU - Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato al torace ieri sera mentre si trovava in un sottopassaggio a Porcia (Pordenone). Assieme a lui c'erano altri due giovani che hanno riportato ferite lievi per le quali sono stati medicati e dimessi. Il 19enne è stato, invece, accolto dapprima in Pronto soccorso a Pordenone e quindi nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata, nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico per drenare il sangue nei polmoni causato dalla profonda ferita. Indagini in corso della Polizia per capire quanto accaduto: le tre vittime dell'aggressione - di nazionalità italiana, anche se almeno uno ha origini straniere - hanno riferito di una rapina degenerata, ma gli investigatori stanno vagliando anche ipotesi alternative, come quella di una spedizione punitiva. (ANSA).