Caccia alle anatre, blitz animalista contro Roberto Baggio all'aeroporto di Verona

Manifesti in alcune zone strategiche dell'aeroporto Valerio Catullo contro Ita Airways con alcune immagini Roberto Baggio impegnato nella caccia di anatre: blitz notturno del movimento Centopercentoanimalisti contro Roberto Baggio all'aeroporto Valerio Catullo di Verona. "La compagnia aerea Ita Airways - hanno spiegato i militanti animalisti - nei giorni scorsi ha intitolato a Roberto Baggio il primo volo Roma-Buones Aires.

L'ex giocatore ha preso l'occasione per recarsi in Argentina, dove possiede una ampia riserva di caccia, per ammazzare animali indifesi a piacimento. Facile intuire come si sarà 'divertito'". Nel mirino di Centopercentoanimalisti dunque la passione venatoria di Roberto Baggio. "Un individuo che uccide animali per diletto. La cosa più sorprendente del personaggio? Si dichiara Buddista, incredibile, ma vero" hanno dichiarato gli animalisti. "Lo sport non cancella l'odore" hanno concluso i militanti di Centopercentoanimalisti.