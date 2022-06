Francia: sciopero personale aeroporto, annullato 1 volo su 4

(ANSA) - PARIGI, 08 GIU - Circa un volo su 4 di quelli previsti questa mattina in partenza dall'aeroporto parigino di Charles de Gaulle risulta annullato per uno sciopero del personale dello scalo che chiede aumenti salariali. Lo ha reso noto la società Adp (Aéroports de Paris). La direzione dell'aviazione civile (Ddac) ha chiesto alle compagnie di ridurre il numero di voli fra le 7 e le 14 di domani. Diversi aeroporti europei hanno avuto difficoltà negli ultimi giorni per la gestione dei viaggiatori a causa di una persistente carenza di personale. (ANSA).