Spiavano persone in tutta Italia, operazione Ps in 10 città

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Due gruppi criminali spiavano persone in tutta Italia: un sistema finalizzato alla violazione, mediante intrusioni informatiche, di impianti di videosorveglianza installati per lo più in abitazioni private, ma anche in spogliatoi di palestre, piscine e studi privati è stato disarticolato dalla Polizia di Stato di Milano. La Polizia Postale del capoluogo lombardo, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale di Roma e della Procura della Repubblica di Milano, ha concluso un'operazione di polizia giudiziaria che ha interessato 10 città su tutto il territorio nazionale. Sono state fatte altrettante perquisizioni domiciliari e informatiche e sequestrato un'ingente quantità di materiale informatico. L'operazione è stata denominata "Rear Window". (ANSA).