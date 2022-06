Ultraleggero precipitato, ipotesi errore di manovra al decollo

(ANSA) - CREMONA, 08 GIU - Potrebbe essere stata una manovra sbagliata in fase di decollo, probabilmente al momento della prima virata, la causa dello stallo che questa mattina ha fatto precipitare un ultraleggero a Torlino Vimercati, in provincia di Cremona. E' quanto emerge dai primi accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Il pilota, un 74enne di Peschiera Borromeo, non è riuscito a recuperare il controllo dell'Eurofly Fire fox e si è schiantato da una trentina di metri di altezza in un terreno a agricolo. Soccorso dagli operatori del 118 e poi trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Cremona, è ricoverato in gravi condizioni; la prognosi è riservata. Nello schianto ha riportato un trauma cranico e facciale, nonché fratture multiple agli arti inferiori. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8. L'ultraleggero era partito da pochi secondi dal campo di addestramento Punto Volo: il tempo di alzarsi e l'Eurofly del 74enne, socio della struttura, è precipitato. Immediato l'allarme lanciato dal polo aereo: all'arrivo dei soccorritori, il pilota era cosciente. Dinamica e cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri; l'ultraleggero semi distrutto, recuperato e trasferito in un hangar, sarà sottoposto a tutte le verifiche tecniche del caso già nelle prossime ore. (ANSA).