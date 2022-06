Cisgiordania: medici, ucciso un palestinese in scontri

(ANSA) - TEL AVIV, 09 GIU - Un palestinese è stato ucciso, e almeno altri 3 feriti, durante scontri con l'esercito israeliano ad Halhul, non lontano da Hebron in Cisgiordania. Lo ha annunciato, citato dall'agenzia Wafa, il ministero della sanità palestinese che ha identificato l'uomo in Mahmoud Fayez Abu Ayhour di 27 anni. Secondo la stessa fonte Ayhour è stato colpito allo stomaco da un proiettile ed è morto in ospedale per la ferita. Manca al momento la versione dell'esercito israeliano. (ANSA).