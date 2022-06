Elicottero disperso, ricerche al confine Emilia-Toscana

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - Sono state attivate ricerche sull'Appennino tosco-emiliano, al confine tra le province di Modena e Lucca, per un elicottero disperso. Il velivolo è decollato questa mattina intorno alle 10 dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) con direzione Pavullo del Frignano (Modena). A bordo ci sarebbero sei passeggeri stranieri e un pilota italiano. In sorvolo per cercarlo ci sono un elicottero del soccorso alpino di Pavullo e un altro mezzo di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare. Si tratta di zone di montagne e boschi, piuttosto impervie. Anche squadre di terra stanno raggiungendo la zona. Le ricerche sono coordinate dalle prefetture di Modena e Lucca ed è in campo anche la protezione civile. L'elicottero disperso sarebbe un Agusta Koala. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco di Lucca e Modena che stanno perlustrando la zona appenninica al confine tra le province di Lucca e Modena e in particolare battuta la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe. (ANSA).