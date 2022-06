Minaccia avvelenare acqua e cibo supermercati, arrestato

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Minacciava di avvelenare acque minerali e prodotti alimentari nei supermercati, con iniezioni di cianuro e topicida, se non avesse ottenuto il pagamento di un riscatto, richiesto in criptovalute. Per questo un 47enne, residente nella provincia di Trieste, è stato arrestato dalla Polizia Postale su richiesta della Procura di Roma. (ANSA).