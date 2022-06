Studente italiano 23enne travolto e ucciso da un' auto a Parigi

Uno studente abruzzese di 23 anni, originario di Vasto, è stato travolto e ucciso da un’auto a Parigi, dove si trovava per il progetto Erasmus. A darne notizia è il sindaco di Vasto, Francesco Menna: «Esprimo il più profondo dolore e vicinanza alla famiglia di Luigi Villamagna, il giovane studente vastese investito a Parigi. Le più sentite condoglianze», scrive sui social. «Massima vicinanza alla famiglia, siamo a disposizione per qualunque cosa». Risponde così all’ANSA Francesco Menna, sindaco di Vasto, nel commentare la tragica morte di Francesco Villamagna, il 23enne studente Erasmus travolto da una auto a Parigi. Francesco era laureato in filosofia a Bologna, la famiglia risiede nel quartiere S.Antonio di Vasto e si trovava da qualche tempo nella capitale francese. «E' una perdita grave per noi - dice Menna - ora mi auguro che si sappia cosa è successo e ci sia la necessaria chiarezza sui fatti».