Ex presidente E-R La Forgia morto, dopo sedazione profonda

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - Antonio La Forgia, ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, 78 anni, è morto. Era in sedazione profonda dalla notte tra lunedì e martedì, percorso scelto - con consenso informato - dopo un anno e mezzo affetto da un tumore. Il decesso è stato certificato oggi alle 15 dal medico. (ANSA).