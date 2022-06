Coppia trovata morta nel Milanese: lei in strada, lui in casa

Una donna di 57 anni è stata trovata morta in strada, mentre un uomo di 61 anni è stato trovato morto in casa, con un colpo di pistola alla testa, in via Arno 2 a Vanzaghello (Milano), nel primo pomeriggio di oggi. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 15, e hanno trovato in strada il cadavere di una donna italiana 57enne, che si è probabilmente lanciata da un terrazzo, ed un revolver. Nell’appartamento a cui fa riferimento il balcone, è stato trovato il cadavere di un uomo italiano, 62enne, con un colpo di arma da fuoco alla tempia destra.