Covid: Pechino ritarda la riapertura delle scuole

(ANSA) - PECHINO, 11 GIU - La maggior parte dei bambini a Pechino non tornerà a scuola la prossima settimana come era inizialmente previsto. Lo hanno affermato oggi funzionari cinesi a seguito della nuova epidemia di Covid-19 che ha spinto le autorità a revocare in parte la decisione di riprendere l'insegnamento in presenza. La Cina è l'ultima grande economia mondiale ancora impegnata in una strategia zero-Covid, con una politica sanitaria che prevede lockdown mirati, test di massa e lunghe quarantene. Ma i cluster di virus negli ultimi mesi hanno messo a dura prova questo approccio. La megalopoli di Shanghai è stata costretta a un lockdown durato mesi e nella capitale Pechino le scuole sono state chiuse e ai residenti è stato ordinato di lavorare da casa. (ANSA).