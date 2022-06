Morta in pozza di sangue in casa, compagno in stato confusionale

(ANSA) - PESARO URBINO, 11 GIU - Una donna di 65 anni, Giannina Fucili, è stata trovata morta ieri sera in casa, un'abitazione singola, a Barchi (Pesaro Urbino), in una pozza di sangue: il corpo era sul divano al piano terra, in avanzato stato di decomposizione. Al piano di sopra il suo compagno, Giorgio Pazzaglia, 80 anni, in stato confusionale. A dare l'allarme è stato un amico del figlio di lei. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Pazzaglia, riferiscono le edizioni on line dei media locali, ha ricevuto i primi soccorsi su un'ambulanza del 118. Allertato il pm della Procura di Pesaro Maria Letizia Fucci. Ancora da chiarire le cause del decesso, che dovrebbe risalire a qualche giorno fa. (ANSA).