Papa a pellegrini Macerata-Loreto, chiedete la grazia della pace

(ANSA) - MACERATA, 11 GIU - "Chiedete alla Madonna la grazia della pace, impariamo a vivere in pace, chiedete che questa guerra finisca e che il popolo ucraino non soffra più, vi accompagno con questo pensiero e questa petizione alla Madonna. E pregate anche per me, per favore". Questo il saluto di papa Francesco, in collegamento telefonico con i partecipanti al pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, riuniti allo Sferisterio di Macerata. Prima della partenza c'è stata una celebrazione eucaristica, presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, con la partecipazione del card. Edoardo Menichelli, del vescovo di Macerata Nazzareno Marconi e degli altri vescovi delle Marche. Un migliaio i pellegrini che partecipano alla 44/a edizione dell'iniziativa e che arriveranno a Loreto alle prime luci delll'alba di domani. (ANSA).