Tamponamento e code per l'arrivo dei turisti in Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Mattinata difficile sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero. Per l'arrivo di turisti dalla Germania il traffico risulta molto intenso. A complicare la situazione un tamponamento con feriti tra tre autovetture e un furgone all'altezza di Ala. L'autostrada è stata chiusa al traffico in direzione sud tra Rovereto Sud e Ala-Avio per la durata dell'intervento dei mezzi di soccorso. A Rovereto, nel frattempo, si sono formati otto chilometri di coda. (ANSA).