Tunisia: presidente Saied riceve ministra Esteri Libia

(ANSA) - TUNISI, 11 GIU - Il presidente tunisino Kaïs Saïed, nel ricevere la ministra degli Esteri esteri del governo di unità nazionale libico, Najla Mankouch, ha sottolineato che "la Tunisia rispetta le scelte del popolo libico che, a suo avviso, dispone di tutte le risorse necessarie per sbloccare la delicata situazione in cui si trova la Libia". "La Tunisia rifiuta qualsiasi tentativo di dividere la Libia", ha assicurato Saied, ricordando che "la Tunisia è sempre pronta a sostenere gli sforzi del popolo libico per raggiungere una soluzione politica duratura". Nella nota della presidenza di Cartagine si evidenzia come la ministra libica abbia "passato in rassegna gli ultimi sviluppi della situazione in Libia e gli sforzi compiuti per avviare "un vero dialogo inclusivo, capace di proteggere la Libia da possibili frammentazioni o ingerenze straniere". Mankhouch ha affermato "che il presidente Saied sostiene gli sforzi del governo di unità nazionale per organizzare una doppia elezione parlamentare e presidenziale e ha espresso la sua gratitudine alla Tunisia per il suo ruolo attivo nella risoluzione pacifica della crisi in Libia". Secondo la ministra libica, "gli sforzi della Tunisia in questa direzione riflettono il livello distinto dei legami fraterni che uniscono i due Paesi, nonché i valori storici condivisi dai due popoli fraterni". (ANSA).