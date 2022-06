Colombia: fotofinish nel ballottaggio Petro-Hernández del 19

(ANSA) - BOGOTÁ, 12 GIU - La successione al presidente Iván Duque in Colombia sarà risolta molto probabilmente dagli elettori al fotofinish domenica 19 giugno secondo la maggior parte dei sondaggi pubblicati nelle ultime ore. Negli ultimi sette giorni prima del voto la legge elettorale vieta qualsiasi rilevamento degli umori dell'elettorato, mentre i due candidati - il senatore di sinistra del Pacto Histórico, Gustavo Petro, e l'indipendente conservatore della Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández - cercheranno di convincere in extremis i colombiani a assegnare loro la fiducia per l'ingresso nella Casa de Nariño presidenziale. Fra i sondaggi che propendono per l'incertezza vi sono il 'tracking presidenziale' dell'istituto spagnolo GAD3 (Hernández 47,9% e Petro 47,1%), il sondaggio dell'Istituto Guarumo (Hernández48,2% e Petro 46,5%) e Invamer (48,2% per il candidato indipendente e 47,2% per quello di sinistra). Solo un sondaggio si colloca decisamente contro corrente. E' quello della compagnia YanHaas che vede decisamente una vittoria di Petro (45%) nei confronti di Hernández (35%). (ANSA).