Pellegrinaggio Macerata-Loreto: pellegrini arrivati al santuario

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - I partecipanti al 44/o Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto sono arrivati stamattina in piazza della Madonna, a Loreto, di fronte alla Basilica della Santa Casa. I pellegrini hanno camminato tutta la notte, pregando per la pace e per l'Ucraina, come aveva chiesto ieri sera papa Francesco, in collegamento telefonico prima della partenza dallo Sferisterio di Macerata. All'arrivo i pellegrini sono stati accolti dal card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, dall'arcivescovo e delegato pontificio di Loreto Fabio Dal Cin e da mons. Giancarlo Vecerrica, già vescovo di Fabriano e ideatore oltre 40 anni fa del Pellegrinaggio, che li hanno ringraziati. Il tema dela guerra e la preghiera per l'Ucraina sono stati il tema ricorrente, sin dalla celebrazione di ieri sera, dell'edizione 2022, accompagnata dalla Fiaccola della Pace. (ANSA).