Rapina e botte in distributore benzina, presi padre e due figli

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Hanno aggredito a scopo di rapina il titolare e il dipendente di un distributore di benzina, picchiandoli e colpendoli con una spranga. Autori del raid tre uomini, padre e due figli, arrestati dai carabinieri della tenenza di Cercola. I tre - Giorgio De Simone, 52 anni, ed i figli Giuseppe ed Emmanuele di 23 e 21 anni - hanno percorso in auto il tratto di strada che dalla loro abitazione di Massa di Somma, nella zona vesuviana, arriva fino a Pollena Trocchia. L'obbiettivo un distributore di carburanti in via Cimitero. Prima a pugni e poi con una spranga, hanno picchiato titolare e dipendente della pompa. Sono poi fuggiti con l'incasso, non prima di tentare di investire con l'auto una delle vittime. I due aggrediti sono stati visitati in ospedale e se la caveranno con cinque giorni di prognosi per le contusioni rimediate. I tre rapinatori sono stati identificati dai carabinieri, raggiunti a casa e poi arrestati per rapina e danneggiamento. (ANSA).