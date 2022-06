Turchia: Erdogan esclude elezioni anticipate

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha escluso che si terranno a breve le elezioni presidenziali e le legislative. "Non ci saranno elezioni a novembre, si terranno a giugno del prossimo anno, preparatevi", ha detto il leader turco che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua candidatura alle prossime consultazioni elettorali per eleggere il capo dello Stato in programma a giugno 2023. Lo scrivono i media locali e l'agenzia russa Tass. (ANSA).