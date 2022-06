A esami terza media e maturità mascherina solo raccomandata

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Agli Esami di stato, sia del primo che del secondo ciclo, verrà meno l'obbligo di indossare la mascherina, che verrà solo raccomandata. Sarà dunque proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole. E' quanto si apprende in questi minuti mentre è in corso l'incontro tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Salute Roberto Speranza. L' incontro tra i due ministri riguarda la riapertura della scuola a settembre in presenza e in sicurezza. All'incontro ha partecipato anche il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. (ANSA).