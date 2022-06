Proiezioni: a Verona sarà ballottaggio Tommasi-Sboarina. A Genova, Bucci a primo turno. A Palermo vince Lagalla, a Catanzaro in testa Donato (Fi-Lega) col 44%. A L'Aquila Biondi (centrodestra) al 51%

Verona

In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Verona il candidato Damiano Tommasi (centro-sinistra) raggiunge il 40,9% seguito da Federico Sboarina (centro-destra) al 28,4% , poi c'è Flavio Tosi al 25,8% infine si piazza Alberto Zelger al 3,6%. La copertura del campione è al 5%.

Palermo

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco di Palermo. Al secondo posto Franco Micheli (centrosinistra) con il 28,7%. La copertura è del 5%.

Catanzaro

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge il 44,1%, seguito da Nicola Fiorita (Pd-M5S) con il 30,4. La copertura del campione è del 5%.

L'Aquila

In base alla prima proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali dell’Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centrodestra) è dato in vantaggio al 51,3%, seguito a distanza da Americo Di Benedetto (liste civiche) al 23,9% e Stefania Pezzopane (centrosinistra) con il 23,5 %. La copertura del campione è del 5%.

Genova

In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Genova il candidato Marco Bucci (centro-destra) sindaco uscente, raggiunge il 54,1% e si confermerebbe quindi al primo turno, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 38,4%. Terzo si piazza Mattia Crucioli al 3%, ultima Antonella Marras al 2,5%. La copertura del campione è al 5%.