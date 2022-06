Catanzaro:proiezioni confermano ballottaggio Donato-Fiorita

(ANSA) - CATANZARO, 13 GIU - Con lo spoglio ancora in corso - secondo i dati del Viminale sono state scrutinate le schede in 2 sezioni su 92 - le proiezioni confermano comunque che sarà necessario il turno di ballottaggio del 26 giugno per sapere chi sarà il nuovo sindaco di Catanzaro tra Valerio Donato e Nicola Fiorita. Secondo la proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Donato, candidato civico sostenuto da parte del centrodestra (Lega e Fi ma senza simboli di partito) è al 43,7% mentre Fiorita, sostenuto da Pd, M5S e altre forze del centrosinistra, è al 31,1%. Secondo gli stessi dati - con una copertura del campione del 42% - la coalizione a sostegno di Donato, composta da 10 liste, ottiene la maggioranza con il 52,7% mentre il centrosinistra è al 25,8%. Lo spoglio delle schede sta procedendo a rilento. (ANSA).