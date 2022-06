E' morto l'ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - E' morto all'età di 84 anni l'ex sindaco di Genova Giuseppe Pericu, noto avvocato amministrativista e docente universitario. Guidò la città per due mandati dal 1997 al 2007 con la coalizione di centrosinistra: la prima volta con il 51,5% dei consensi, la seconda con il 60,3%. Nel 1994 durante la XII Legislatura fu eletto deputato per il Partito Socialista Italiano e nel 2007 ha aderito al Partito democratico. Attualmente era presidente dell'Accademia ligustica di Belle Arti. Da diverso tempo era malato. E' stato il sindaco che ha gestito le vicende del G8 del 2001 e l'iter che ha portato Genova ad essere proclamata Capitale europea della cultura nel 2004. È stato membro del Cda di Cassa Depositi e Prestiti e del Cda di Carige in rappresentanza dell'azionista di maggioranza Vittorio Malacalza. (ANSA).