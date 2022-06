Gb: Blair e Camilla entrano nell'Ordine della Giarrettiera

(ANSA) - LONDRA, 13 GIU - Cerimonia ufficiale oggi al castello di Windsor per la consegna delle tradizionali onorificenze reali di Capodanno concesse fra l'altro a inizio anno a Tony Blair. L'ex premier laburista ha ricevuto - con notevole ritardo rispetto ai tempi generalmente riservati a un capo del governo emerito, forse in ragione dei suoi rapporti non sempre idilliaci in passato con la regina Elisabetta - sia il cavalierato con diritto al titolo di sir, sia l'inserimento nel consiglio dell'Ordine della Giarrettiera: supremo consesso di consiglieri d'onore della corona. La consegna è stata inserita a margine dell'annuale processione nella cappella di San Giorgio che celebra lo stesso Ordine della Giarrettiera. Processione segnata peraltro da una nuova defezione della 96enne sovrana la cui assenza è stata giustificata da fonti vicine a Buckingham Palace ancora una volta con i problemi di mobilità confessati di recente da Sua Maestà. Mentre il principe Andrea, già escluso dagli incarichi di rappresentanza della monarchia a causa del suo coinvolgimento negli Usa nei sospetti dello scandalo sessuale Epstein, è stato pure dichiarato assente alla processione, ma ammesso a partecipare a un successivo banchetto privato: essendo comunque membro di diritto dell'Ordine al pari di tutti i figli della regina. Oltre a Blair, entrano nell'Ordine della Giarrettiera - al vertice della lunga lista di persone decorate a Capodanno per meriti vari - sia la duchessa di Cornovaglia Camilla, consorte dell'erede al trono Carlo, sia la baronessa Valerie Amos, ex diplomatica e politica britannica d'origine caraibica, già alta funzionaria dell'Onu. Il riconoscimento a Camilla è stato un sugello all'avallo pubblico dichiarato mesi fa da Elisabetta II alla sua designazione a regina consorte quando la corona passerà a Carlo. (ANSA).