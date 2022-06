Madre e figlia uccise a Castelfranco: fermato un imprenditore edile

Si chiama Salvatore Montefusco l'uomo attualmente in caserma dai carabinieri a Castelfranco Emilia, nel Modenese accusato di aver ucciso la moglie, Gabriela Trandafir, 47enne di origine romena, e la figlia di lei, Renata. A quanto si apprende lui lavora come imprenditore edile.

Le due donne erano state trovate senza vita in casa e morte per colpi di arma da fuoco questa mattina. Il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto proprio per aprire la porta dell’abitazione.

Renata Trandafir aveva paura del marito della madre, Salvatore Montefusco. Proprio oggi era attesa una decisione nel procedimento di separazione tra i due e «lei aveva paura: diceva che lui avrebbe fatto qualcosa, che è una persona cattiva», hanno raccontato i vicini di casa delle due donne assassinate a Cavazzona di Castelfranco Emilia, la giovane 22enne e la madre, Gabriela, 47.

Per il duplice omicidio è in caserma l’uomo di 69 anni, imprenditore edile di origine campana. E’ in corso l'interrogatorio.

Sempre i vicini hanno riferito di un contesto di litigi frequenti tra Montefusco e la moglie, un rapporto deteriorato con la donna che non avrebbe avuto il permesso di uscire da sola, senza di lui. Oltre alla figlia di Gabriela viveva con loro anche un ragazzo minorenne, a quanto pare figlio della coppia.