Sorpassati da bus, ciclisti aggrediscono autista

(ANSA) - SAVONA, 13 GIU - Una autista del trasporto pubblico locale del Savonese è stata aggredita ieri da due ciclisti che le hanno teso un agguato dopo essere stati sorpassati dal mezzo all'altezza di Zinola. La donna, 45 anni, in servizio sulla linea 40, è stata ricoverata all'ospedale San Paolo di Savona dove le sono state riscontrate lesioni alle mani e alle braccia ed escoriazioni. La vicenda è raccontata sulla Stampa e sull'edizione di Savona de Il Secolo XIX. Secondo quanto raccontato dalla donna e dai passeggeri, i due ciclisti, un uomo e una donna, hanno posizionato una delle due biciclette davanti al bus in modo da impedire al mezzo di ripartire dopo la fermata. La ciclista è salita sul mezzo e, nonostante le paratie impedissero di raggiungere l'autista, si è buttata sul cruscotto raggiungendo la donna alla guida e iniziando a picchiarla. All'intervento di un passeggero, l'aggressore è scesa e, in fretta e furia, sia lei che il compagno hanno recuperato le biciclette e sono fuggiti. La conducente Tpl per evitare di interrompere il servizio si è rimessa alla guida ed è riuscita ad arrivare sino a Spotorno dopo avere contattato la dirigenza aziendale e i soccorritori. A Spotorno si è fermata ed è stata accompagnata al pronto soccorso del San Paolo. Dove è stata poi dimessa con una prognosi di una settimana. A Spotorno sono intervenuti anche i carabinieri che indagano per risalire agli aggressori. (ANSA).