Spagna: 29 feriti in un incidente ferroviario in Catalogna

(ANSA) - MADRID, 13 GIU - Ventinove persone sono risultate ferite in un incidente ferroviario avvenuto ieri sera a Vilaseca, in Catalogna. Cinque sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni, mentre altre 17 con ferite lievi, secondo i servizi d'emergenza locale. L'incidente è consistito in uno scontro tra una locomotora e un regionale, che viaggiava tra Barcellona e Tortosa. In totale, su questo treno si trovavano circa 75 persone. Secondo una delle prime ipotesi formulate riguardo alla dinamica dell'incidente, la locomotiva non avrebbe rispettato un semaforo rosso, forse per un problema ai freni: lo riportano media iberici. (ANSA).