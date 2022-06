Varsavia, se la Russia ci attacca siamo pronti a batterci

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il popolo polacco è pronto a difendersi in caso di attacco russo. Lo ha assicurato oggi il primo ministro Mateusz Morawiecki all'inaugurazione di un evento sportivo a Myszkow, nel sud della Polonia. "Se la Russia avesse intenzione di attaccare la Polonia, il Cremlino deve sapere che ci sono 40 milioni di polacchi pronti a prendere le armi per difendere la loro patria", ha avvertito Morawiecki. Il primo ministro ha ricordato che la Polonia è stata "sotto il dominio russo" per secoli e "non intende tornare a questa mancanza di libertà. Rifiutiamo il loro colonialismo e il loro imperialismo", ha aggiunto. (ANSA).