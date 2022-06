Il figlio di Tacconi: "Papà domani lascia l'ospedale"

«Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura». Lo ha scritto Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ex portiere della Juventus. Dall’azienda ospedaliera, al momento, nessuna comunicazione ufficiale. Tacconi è stato ricoverato al 'Santi Antonio e Biagiò di Alessandria il 23 aprile per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico.