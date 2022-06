Macron invita francesi al voto, 'serve maggioranza solida'

(ANSA) - PARIGI, 14 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, esorta i francesi a "dare una maggioranza solida" al Paese, in nome dell'"interesse superiore della nazione", a pochi giorni dal secondo turno delle elezioni legislative: Macron ha parlato dall'aeroporto di Orly, poco prima di partire per la sua tournée diplomatica in Europa orientale, con una prima tappa in Romania. A pochi giorni dai cruciali ballottaggi di domenica, Macron ha detto che "siamo all'ora delle scelte e le grandi scelte non si fanno mai con l'astensione. Mi appello quindi al vostro buon senso e ad un sussulto repubblicano". Domenica, ha avvertito, neanche "una voce deve mancare alla République". (ANSA).