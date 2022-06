Nuova biblioteca al Memoriale della Shoah, Segre: 'E' vita'

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Al Memoriale della Shoah di Milano da oggi ci sono nuovi spazi dedicati alla memoria e alla cittadinanza, tra cui la biblioteca della Fondazione Cdec, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Si trova a pochi passi dal muro dei nomi dei deportati nei campi di sterminio nazista, dove sono messi in rilievo quelli di coloro che sono tornati. "Che si inauguri una grande e bellissima biblioteca come questa trovo sia straordinario - ha commentato la senatrice a vita Liliana Segre parlando con la stampa a margine dell'inaugurazione -. Per colpa dell'indifferenza questo posto è stato un luogo di avviamento alla morte e qui c'è un muro dei nomi, su uno dei vari trasporti ci sono in rilievo i nomi di quelli che sono tornati. Nel caso del trasporto di cui io ho fatto parte c'erano 605 persone, uomini, donne, vecchi e bambini e siamo tornati in 20 o 21". "Nell'indifferenza generale sono rimasti dei nomi di cui si ricorda poco. Il fatto che a pochi passi da quel muro dei nomi sia sorta la biblioteca secondo me è fantastico - ha concluso la senatrice -, perché il muro dei nomi parla di morte e la biblioteca è vita". (ANSA).