Portogallo: neonata muore in ospedale, piano per mancanza medici

LISBONA, 14 GIU - Il Portogallo sta cercando di trovare una soluzione per un problema che si trascina da tempo ma che che negli ultimi tempi - a causa anche della pandemia - si è manifestato in modo più grave ed evidente: la mancanza di medici, che porta sempre più spesso all'impossibilità di tenere aperti reparti di urgenza negli ospedali. La questione è esplosa dopo la morte di una neonata nell'ospedale di Caldas da Rainha, dove era chiuso il reparto delle emergenze nel settore di ostetricia per mancanza di personale. La ministra della Salute Marta Temido ha fatto sapere che il governo sta mettendo a punto un piano di contingenza per i mesi estivi - quando alle regolari carenze di personale medico si aggiungono le assenze per ferie - lanciando un nuovo bando per l'assunzione di medici e assicurando di affrontare l'annosa questione dei salari inadeguati.