Israele: in centinaia ai funerali di Abraham Yehoshua

(ANSA) - TEL AVIV, 15 GIU - Centinaia di persone hanno assistito nel cimitero del kibbutz di Ein HaCarmel, non distante da Haifa, ai funerali dello scrittore Abraham Yehoshua morto ieri a 85 anni. L'ex presidente di Israele Reuven Rivlin - amico da sempre dello scrittore - ha tenuto il discorso funebre in una cerimonia laica. "Eri un uomo di verità - ha detto - anche quando gli altri non volevano sentirla. Anche quando era difficile". Accanto a lui i figli di Yehoshua. Il cimitero è lo stesso dove è sepolta Rivka (Ika) l'amata moglie dello scrittore morta nel 2016. (ANSA).