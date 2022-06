Mafia: Dia, condannato aggirava norme, sequestrate 4 aziende

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La Dia ha eseguito un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal gip di Milano su richiesta della Dda, nei confronti di un uomo, di origini calabresi e residente in provincia di Milano, accusato di trasferimento fraudolento di beni e valori. Secondo quanto riferito in una nota dalla Dia, è in corso il "sequestro preventivo di 4 complessi aziendali, immobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro". L'indagato, secondo quanto riferito, è stato in passato condannato per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa ed è riuscito a operare anche quale subappaltatore e subfornitore aggirando la normativa antimafia di settore. (ANSA).