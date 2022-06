Mediaset: diritti tv, rigettata richiesta danni per 113 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La corte d'appello civile di Milano, nel confermare la sentenza di primo grado, ha di nuovo rigettato la richiesta di un risarcimento di 113 milioni di euro avanzata da Rti e Mediaset nei confronti del produttore statunitense Frank Farouk Agrama e due manager di Hong Kong nell'ambito del caso della compravendita dei diritti tv nel quale l'ex premier Silvio Berlusconi era stato condannato definitivamente per frode fiscale assieme allo stesso Agrama e altre persone. Lo si legge in una nota della stessa corte d'appello milanese in cui si precisa che le motivazioni del rigetto sono diverse da quelle del Tribunale. (ANSA).