Navalny trasferito in un penitenziario in Russia centrale

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La Commissione di controllo pubblico della regione di Vladimir, nella Russia centrale, ha dichiarato che l'oppositore russo Aleksej Navalny è stato trasferito dal penitenziario generale di Pokrov, in un penitenziario di Melekhovo, nella stessa regione dove si trovava in precedenza, in seguito all'entrata in vigore della nuova condanna per frode. Lo scrive l'agenzia russa Interfax. (ANSA).