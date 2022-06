Ucraina: Papa, non dimentichiamo questo popolo martoriato

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 15 GIU - "Per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra, non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera, il nostro aiuto vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale. (ANSA).