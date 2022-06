Covid: casi in leggero aumento e 4 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 1.413 ulteriori casi confermati di positività al Covid (un centinaio in più della precedente rilevazione), di cui 1.335 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.615 tamponi per un tasso di positività che balza al 30%. Stabile il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 7, mentre i ricoverati in area medica sono 90 (-5); 12.343 sono i casi di isolamento domiciliare (+568). Si registrano quattro vittime: un uomo di 60 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 80 anni, residente in provincia di Nuoro; una donna di 86, residente nella provincia di Oristano, e un residente nella provincia di Nuoro. (ANSA).