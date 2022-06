Draghi, da Mosca uso politico del gas, come del grano

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - I motivi dei tagli delle forniture di gas, "che colpiscono un po' tutti i Paesi europei, ci viene detto che sono tecnici, legati a pezzi per la manutenzione che non arrivano a causa delle sanzioni, ma noi, come la Germania, riteniamo che siano bugie: in realtà c'è un uso politico del gas, così come del grano". Lo ha detto il premier Mario Draghi a Kiev. (ANSA).