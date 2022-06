Finisce sott'acqua in piscina, 11enne rischia di annegare a Lugagnano

Un ragazzino di 11 anni ha rischiato l’annegamento ieri mattina in una piscina comunale a Lugagnano, in Valdarda, in provincia di Piacenza. Il ragazzino, forse per un malore, è finito sott'acqua mentre nuotava ma è stato subito tirato fuori dal personale di salvataggio della struttura. Il 118 ha poi praticato il massaggio cardiaco e l'11enne si è ripreso. E’ stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Piacenza, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.