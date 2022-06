Guerre dimenticate

Lo sconquasso emotivo conseguente alla guerra in Ucraina lascia in ombra le altre guerre che insanguinano il pianeta. Le migrazioni in e dall’Ucraina ci fanno dimenticare altre imponenti migrazioni da zone di guerra e di fame, le carrette del mare e .i morti annegati.

La giusta, generosa e pronta accoglienza a chi fugge dall’Ucraina ci fa vergognare di fronte alle difficoltà che il ricco Occidente continua a opporre agli africani e agli asiatici che cercano asilo da noi. Ancor oggi una nave di Medici Senza Frontiere, con rifugiati a bordo, dopo giorni di attesa, non ha il permesso di attraccare in un porto.

Due pesi, due misure.

Solo su un punto le diverse situazioni convergono: la fornitura di armi. Vari stati oggi forniscono generosamente l’Ucraina, perché si difenda dall’aggressione russa, così come hanno armato e armano le fazioni che si combattono in molti Paesi dell’Africa e dell’Asia.

Secondo i dati riportati dalla Ong, Armed conflict location & event data project , sono 59 i conflitti in corso nel mondo: dalla Siria al Mali, dalla Palestina al Pakistan, dalla Colombia alle Filippine.. Di molti di essi non abbiamo mai sentito, coinvolgono Paesi che non sapremmo neanche collocare su una carta geografica.

Alcune di queste guerre vanno avanti da decenni.

Ma vediamo i casi più rilevanti.

Yemen

Dal 2014 convive con una guerra civile tra i ribelli Houthi (Ansar Allah) appoggiati dall’Iran e la coalizione governativa guidata dall’Arabia Saudita. Dall'inizio del conflitto i morti sono oltre 100mila (secondo altre fonti 250mila o addirittura 400mila, il 60% vittime indirette, persone che hanno perso la propria vita per fame e malattie).

Circa 4 milioni hanno dovuto abbandonare la propria abitazione; la maggior parte vive in condizioni di estrema miseria. Nel 2015 Amnesty International ha accusato l'Arabia Saudita di crimini di guerra.

L’intervento saudita in Yemen ha alcune somiglianze con l’invasione russa dell’Ucraina. La «piccola» differenza è che alcune delle nostre democrazie occidentali non appoggiano gli aggrediti, ma gli aggressori.

Kurdistan

Nel marzo 2016 ufficiali curdi, arabi, assiri e turcomanni proclamarono la nascita, nei territori da loro controllati, della Federazione democratica del Rojava – Siria del Nord. Contro la neo-costituita Federazione, all'inizio del 2018, è stata avviata una pesante operazione militare appoggiata dalla Turchia, denominata Operazione ramoscello d'ulivo (sic); secondo le fonti curde, vi sarebbero stati impiegati ex combattenti dell'Isis. La Turchia ha lanciato anche una offensiva nel Kurdistan iracheno, una delle cinque regioni abitate dall’etnia curda Yazida che gode di una certa autonomia politica dal 2012, quando venne riconosciuta come regione federale del Paese.

La comunità internazionale è praticamente assente dallo scenario dell’aggressione, abbandonando la popolazione curda, che ha avuto un ruolo fondamentale nel contenimento e nella sconfitta di Daesh. Non deve stupirci: anche se Erdogan e un po’ dittatore, è nostro partner nella Nato, nella quale possiede il secondo esercito.

Siria

Nel 2011, la guerra, iniziata con la protesta contro il duro regime del presidente Bashar al-Assad, si mescola alla guerra per procura tra potenze regionali e non. I morti sarebbero quasi mezzo milione (secondo altre valutazioni 350mila); quasi 7 milioni di siriani sono fuggiti dalle loro case. Nel 2015 la Germania annunciò di voler accogliere i rifugiati, ma gli altri Paesi si rifiutarono. Chi fugge trascorre anni nelle tendopoli ai confini d’Europa; si stima che in Turchia vivano circa due milioni di curdi siriani. Il Paese sprofonda in una crisi umanitaria devastante. La guerra è ancora lontana dal suo epilogo.

Vediamo alcune delle altre guerre in corso.

Altre guerre in Africa

L’Africa è il continente più martoriato, in cui a volte è difficile definire i confini dei vari conflitti e isolarli gli uni dagli altri. C'è almeno una ventina di aree di crisi. 12 Paesi dal 1° gennaio 2021 all’8 aprile 2022 hanno superato la soglia dei mille morti per le violenze armate: Nigeria (10.584), Etiopia (8.786), Rd Congo (5.725), Somalia (3.523), Burkina Faso (2.943), Mali (2.344), Sud Sudan (2.160), Repubblica Centrafricana (1.801), Sudan (1.342), Niger (1.324), Mozambico (1.276), Camerun (1.141).

Complessivamente, nel continente ci sono state oltre 46mila le vittime di conflitti di varia natura e decine di milioni i profughi. Seguire questo interminabile, drammatico elenco di orrori e umana sofferenza, oltre che rammarico per le responsabilità anche nostre, di Paesi ricchi e democratici, suscita un senso di angoscia e di impotenza.