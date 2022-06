Incendi in 7 regioni della Spagna in piena ondata di caldo

(ANSA) - MADRID, 16 GIU - Sono già sette le regioni della Spagna in cui sono attivi incendi boschivi, mentre il Paese è immerso in un'intensa e inusuale ondata di caldo: lo scrive il quotidiano La Vanguardia, spiegando che i territori in questione sono Catalogna, Navarra, Castiglia e Leon, Andalusia, Aragona, Galizia e Comunità Valenciana. In alcuni casi sono intervenuti anche membri dell'Unità militare d'emergenza (Ume). (ANSA).