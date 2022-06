Ucraina: Twitter blocca account presidente russo Roscosmos

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Twitter ha bloccato l'account del presidente d'Agenzia spaziale russa Roscosmos Dmytro Rogozin dopo la pubblicazione le frasi sull'Ucraina che definiscono il Paese "una minaccia esistenziale per la Russia" chiedendo letteralmente di porre fine agli ucraini "una volta e per sempre". Lo riporta l'Ukranska Pravda riprendendo il post di Rogozin su Telegram: Mi hanno chiesto di rimuovere il post, "se non obbedisco, non rimuoveranno il blocco dall'account dove ho più di 808mila iscritti. Non ritengo sbagliato il mio messaggio. Lo ritengo assolutamente vero. Non premerò il pulsante cancella. Sfortunatamente, Twitter è diventato una discarica, una piattaforma per estremisti e portavoce della propaganda anti-russa", ha scritto. (ANSA).