Furgone killer investe tre persone in tre posti diversi: morto uno dei feriti

E’ morto in ospedale l’uomo di 71 anni investito nel Napoletano dal conducente di un furgone che nella sua folle corsa aveva investito anche due donne. Il 71enne era stato operato e trasferito in Rianimazione. Il conducente del mezzo, un 29enne, è stato fermato dai Carabinieri.

E’ stato fermato l’uomo gravemente sospettato di aver investito tre pedoni tra Volla e Cercola. in provincia di Napoli. Al momento si trova presso la Caserma Carabinieri di Cercola: al vaglio la sua posizione, d’intesa con l'autorità giudiziaria. Si tratta di un 29enne napoletano. Ancora da ricostruire l'intera dinamica.

In merito alle condizioni dei tre feriti, la donna di 40 anni, investita in via Verdi nel comune di Volla, e l’altra di 47, travolta dal furgone in Viale del progresso a Cercola, sono in osservazione. L'anziano di 71 anni, anche lui investito in Viale del progresso, è invece in rianimazione dopo aver subìto un intervento chirurgico.